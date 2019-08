“No debemos ser conformistas”, dice Sergio Orduña sobre los Venados

Los triunfos generalmente tapan carencias o fallas y podría decirse que así fue con lo ocurrido el viernes pasado con los Venados FC, que salvaron la noche ganando un partido complicado.

Al menos eso dejan en claro las declaraciones del técnico astado Sergio Orduña tras el 1-0 sobre los Leones Negros de la U de G.

“¿Qué rescato? El triunfo. No me gustó como jugamos. No jugamos bien”, afirmó el director técnico en la rueda de prensa posterior al duelo de la fecha tres del Apertura 2019 del Ascenso MX.

Los Venados no jugaron cómodos A ratos, sin orden en sus filas, y el rival se les fue encima. “Ya hablé con ellos y vamos a seguir hablando. Analizaremos a fondo con todos porque, aunque ganamos, no… No jugamos bien, no me gustó”.

Los ciervos llegaron a ocho unidades con esta su primera victoria en casa y segunda del torneo. La consiguieron con gol de Alan Murialdo, tanto que borró de tajo la irregular actuación del plantel yucateco en la cancha.

El entrenador lamentó la salida por lesión del capitán Aldo Polo en la segunda mitad. “Esperemos que no sea nada de cuidado”, dijo.

Polo falló un penalti en la primera parte, en una de las pocas acciones de gol generadas por los Venados. “Estamos creando poco arriba. Pero vamos a redoblar esfuerzos para mejorar”.

Y es que en la siguiente fecha van a Culiacán a medirse con los Dorados de Sinaloa y luego recibirán a los Mineros de Zacatecas. “Tenenos tres partidos y no hemos estado bien. Lo mejor de hoy fue que ganamos, pero no soy conformista, no debemos ser conformistas. Vienen partidos duros a los que tenemos que jugar mejor”.

Sobre Polo, ayer se reportó que está mejorando de una contusión en el cuádriceps izquierdo y será el lunes cuando se den más noticias al respecto.— Gaspar Silveira