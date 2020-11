"El Piojo" reiteró que "le parece bueno que abran el estadio, pero no es el momento" .

MÉXICO.— Miguel Herrera, técnico del América, ha dicho que le gusta la iniciativa del Guadalajara de abrir el estadio para el juego de ida por los cuartos de final.

Pero de la misma forma, "El Piojo" piensa que no es momento de que la gente vuelva a los partidos, debido a la pandemia de Covid-19.

"A nosotros como jugadores y parte del cuerpo técnico nos encanta que la gente esté en el estadio ", dijo en declaraciones a TUDN, pero, añadió: "Creo que no es momento de aglutinar a la gente".

"Nos encanta que la gente esté en el estadio pero creo no es momento para aglutinarla" @MiguelHerreraDT

Herrera consideró que en Guadalajara "lo están haciendo muy bien" pues solo permitirán una capacidad del 15%, que es muy poca (afición) en un estadio como el de Chivas al que le caben cerca de 50 mil.

Además "El Piojo" confirmó que solo entrarán alrededor de siete mil 500 personas, "bien repartidas y bien distribuidas da la impresión de que podría arrancar", detalló.

Sin embargo, en esa misma entrevista, el técnico del América, declaró que no era lo indicado abrir las puertas de los estadios.

" Aunque la situación no da ahorita para ir a un estadio, lo que la gente quiere es estar en un estadio de futbol y más en un juego tan atractivo como lo es el del día miércoles", puntualizó.

David Faitelson es otro que también se ha pronunciado en favor de la polémica decisión que Las Chivas del Guadalajara.

A través de redes sociales, el comentarista deportivo emitió su apoya en cuanto a la reapertura del estadio Akron para el juego de ida del Clásico Nacional. Sin embargo, su mensajes desataron la crítica y ataques en su contra.

Me parece buena la medida de Chivas de abrir su estadio a un número limitado de aficionados, siempre y cuando se cumplan a cabalidad los protocolos y las reglas...

Debemos entender que hay nuevas formas para vivir...Desde ir al trabajo, al supermercado, al parque o asistir a un juego de futbol. Podemos ir con orden y cuidando cada una de las recomendaciones sanitarias. No podemos quedarnos encerrados en la cueva de por vida...

Abrir o no los estadios no puede ser decisión de la Liga MX. Debe ser una decisión de las autoridades y de los expertos en salud de cada entidad. La situación no es la misma en la ciudad de Guadalajara que en la de México, en Pachuca o en León.