“No es momento de pedirle cosas a Ana Guevara”, asegura Castillo

MÉXICO.— A exactamente un mes del inicio de los Juegos Panamericanos y poco menos de un año para Juegos Olímpicos, Yahel Castillo considera que “no es momento de cuestionar o pedirle cosas” a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Los cuestionamientos hacia la gestión de la exvelocista se han dado por parte de distintos deportistas e incluso elementos de sendas federaciones.

Las quejas en contra del órgano rector del deporte nacional van de lo general a lo específico y la Federación Mexicana de Natación es la organización que más se ha citado por denuncias de corrupción y favoritismo, situación que ha sido duramente criticada por el presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, Ernesto D’Alessio, con quien Castillo ha sostenido una disputa a través de redes sociales.

“No tengo el gusto de conocerlo, porque él no me lo ha dado. Yo lo invito a escuchar las dos versiones. No puedes atacar sin conocer y menos cuando no es de tu tema” sentenció Yahel.