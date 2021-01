No gustó empate en Chivas

Vucetich dice que su equipo tiene mucho por hacer

Un punto de visitante cualquier equipo lo acepta con gusto, pero no el técnico de Chivas, Víctor Manuel Vucetich, quien declaró que no era con lo que quería salir del Estadio Cuauhtémoc, donde el marcador final en el inicio del Guardianes 2021 fue 1-1 con el Puebla.

Para el “Rey Midas” hay varios detalles que no le gustaron y que tendrán que corregir para componer el camino en este 2021.

“No es lo que quisiéramos, tuvimos las oportunidades para irnos adelante, no se logró. Tenemos que ir corrigiendo esos detalles, en la marcación y en las jugadas de gol, y no me deja del todo satisfecho, sumamos que es una parte importante, pero no es como hubiéramos querido nosotros iniciar el torneo”, sentenció “Vuce”.

Chivas igualó con goles de Santiago Ormeño por los locales y Miguel Ponce en una noche en la que hubo opciones de gol y hasta un penal fallado por el capitán Jesús Molina.

“Tenemos que definir el partido como peleado, tuvimos ciertas opciones que nos pudieron dar el resultado, el penal mismo para poder controlar la desesperación que pudiera causarse en el equipo rival, es un análisis de este encuentro, y no hicimos algunas cosas, necesitamos corregir y vamos a ir trabajando en la semana”, insistió el técnico chiva.