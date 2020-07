No habrá nueva ”burbuja”: NFL

Descarta jugar temporada en un solo lugar

La NFL no tiene planes inmediatos para mudarse a un concepto de burbuja en respuesta a la noticia de que al menos 13 miembros de los Delfines de Miami de la MLB dieron positivo a Covid-19.

En lugar de eso, de acuerdo con el jefe médico de la NFL, Allen Sills, la liga sigue enfocándose en el manejo rápido y eficiente en las pruebas positivas como parte de lo que la liga ahora denomina como una “burbuja virtual de fútbol americano”.

“Hemos dicho desde el inicio que habría casos positivos entre jugadores y personal”, explicó Sills en entrevista telefónica con ESPN. “Y podría haber un número (de casos) en cada equipo. Mientras este virus sea endémico en la sociedad, vamos a seguir viendo casos nuevos”, agregó.

“Lo que creemos es importante es que tenemos los protocolos adecuados para identificar rápidamente esos casos, y asegurarnos de que una vez que los identificamos, tomamos las acciones adecuadas, que es aislar al individuo del equipo, brindarle el tratamiento y luego hacer al rastreo de contactos”.

La NBA, WNBA, MLS y NWSL implementaron estructura de burbuja que permite a personal esencial ingresar, pero solo después de aislamiento extenso y pruebas negativas.

Como la MLB, la NFL consideró hacer lo mismo para la campaña del 2020. Pero la NFL decidió en su lugar por una serie de protocolos que limitan el movimiento y contacto en las instalaciones de los equipos, durante viajes y en partidos, al tiempo que brindan a los equipos la opción de disciplinar jugadores u otros empleados que asumen conductas riesgosas cuando están lejos de las instalaciones.

“Aterrizamos en el sitio donde nos sentimos más cómodos”, señaló Sills, “en términos de la salud con los aspectos pragmáticos”.

No se han descartado opciones a futuro, dijo Sills, pero también recalcó que los protocolos de la NFL se traducen en una burbuja alrededor de cada equipo.

“Cuando se habla de una burbuja”, explicó, “la gente define ese término de distinta manera. Algunas personas lo definen de un modo y otros lo definen de otro modo. Nosotros diríamos que ya contamos con una burbuja virtual de fútbol americano, porque como hemos dicho antes, todos en nuestro ambiente de equipo comparten los mismos riesgos, pero comparten también las mismas responsabilidades hacia los demás. En las instalaciones, comparten una responsabilidad por lo que hacen, pero también comparten una responsabilidad cuando están fuera de las instalaciones.

“No se trata solamente de los jugadores. Se trata de los coaches, staff y sus familias. Queremos que tomen buenas decisiones, del mismo modo que lo deseamos de toda la sociedad. Queremos que porten máscaras, practiquen buena higiene, se mantengan alejados de los enfermos y grandes aglomeraciones. Todas esas cosas serán críticas para el éxito de nuestra temporada, y por ello, invertimos tanto tiempo en educación y cerciorarnos de que todo mundo escuche el mismo mensaje y esté en la misma página”.

El coach de las Águilas de Philadelphia, Doug Pederson, expresó sentimientos similares ayer, hablando ante reporteros desde el NovaCare Complex.

“Me siento extremadamente seguro”, dijo Pederson. “Esta es nuestra burbuja aquí, en el NovaCare. No puedo controlar todo, no podemos controlar todo. Probablemente haya cosas que sucedan más adelante, pero ahora me siento extremadamente seguro y se trata de un gran ambiente para que nuestros jugadores puedan alcanzar el éxito”.

La mayoría de los jugadores de la NFL tienen programado reportar al campamento de entrenamiento de hoy. De acuerdo a las actualizaciones de protocolos de finales de la semana pasada, jugadores deben producir tres resultados negativos a lo largo de un periodo de cuatro días. En su caso, entonces comenzarían con pruebas diarias al quinto día, y podrían ingresar a las instalaciones de los equipos. Versiones previas de los protocolos pedían únicamente dos pruebas negativas antes de ingresar a las instalaciones.