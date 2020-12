No habría nocaut en la pelea del "Canelo" contra Smith

CIUDAD DE MÉXICO, (El Universal).- El boxeador Saúl Álvarez regresa a pelear después de más de un año de inactividad y enfrentará al británico, Callum Smith en el que espera una pelea larga y con poca probabilidad de un nocaut.

También menciona que se espera una pelea buena más allá de la inactividad que se vivió debido a la pandemia provocada por el Covid-19.

Además, dice que Callum Smith es el rival idóneo para el regreso del púgil mexicano.

🇲🇽 Hoy nos convertimos en leyenda. Somos 4 veces campeones mundiales.



🇺🇸 Today we became legends. We are 4 times world champions. 🏆🏆🏆🏆 #TeamCanelo pic.twitter.com/x0lAgckL6K