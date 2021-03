'No me tocaron': Gesto de Fair Play en el Atlante vs Morelia

CIUDAD DE MÉXICO.- En los minutos finales del primer tiempo del juego entre Atlante y Atlético Morelia, se marcó un penalti, una supuesta falta del defensor azulgrana Elvis Souza sobre Diego Jiménez, atacante del Morelia.

Pero algo sucedió en el estadio Ciudad de los Deportes.

El silbante Gustavo Padilla sufrió sin VAR, ya que Jiménez en medio de los reclamos de los jugadores de los Potros, reconoció que nadie lo había tocado, que se había caído.

¡EJEMPLO DE FAIR PLAY 👏🏻⚽️🤩!



Diego Jiménez, delantero de Atlético Morelia, reconoció que no había falta sobre él y ayudó a que se anulara un penal a favor de su equipo, en el que no existía contacto. Gran gesto del goleador de los Canarios 🙌🏻🔥 pic.twitter.com/51VX3X1wLH — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) March 28, 2021

“Voy a disputar el balón y lo gano. Pero los taquetes se me atoran y me dejo caer. El árbitro marca penal por el ángulo que tenía y los jugadores del Atlante protestan, entonces yo me levanto y le digo al árbitro que no me tocaron, que no hubo falta“ relató a Récord, el delantero de 32 años.

De inmediato, los jugadores del Atlante aplaudieron el gesto y el silbante se echó para atrás en señalar la pena máxima.

El duelo concluyó con victoria de los visitantes (0-2) con anotaciones de Diego Jiménez al 21' y un autogol de Jesús Venegas al minuto 24.