''No se puede jugar al boxeo'': la lección de Andy Ruiz tras la derrota

CIUDAD DE MÉXICO.- La depresión que sufrió Andy Ruiz tras el revés que tuvo contra Anthony Joshua quedó en el pasado.

El excampeón mexicano aseguró que llegará en óptimas condiciones al combate del próximo primero de mayo ante el mexicoamericano Chris Arreola.

"Entendí que no se puede jugar boxeo, a comparación de aquella vez hoy he trabajado con mucha disciplina, ahorita andamos en chinga entrenando duro, no quiero perder otra vez. No estaba haciendo bien las cosas, pero hoy me siento fuerte, estoy listo para el primero de mayo", apuntó el pugilista mexicano.

El notable cambio de Andy Ruiz para la nueva pelea

En el pasado, Andy Ruiz se encontraba en las 300 libras (136 kilos), pero el objetivo es que llegue al combate en las 255 (115). Ruiz dejó en claro que no se excederá en confianza para el combate: "Cada pelea es difícil, nunca he pensado que sea fácil, Chris viene con todo, pega duro pero en nuestra mente no hay otra cosa más que ganar".

En tanto, Eddy Reynoso, entrenador del mexicano, indicó que un triunfo ante Chris Arreola será el primer paso para que Andy Ruiz recupera el título de los pesos pesados.