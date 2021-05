''No venimos a tapar lo que los hombres no pudieron hacer'': Chivas vs. Tigres

GUADALAJARA.- Tigres y Chivas disputarán la final del Guardianes 2021 femenil, un duelo que enfrenta al actual campeón y al primer monarca desde la creación de la Liga Femenina.

Con bajas importantes para este torneo y dudas en cuanto al trabajo de Édgar Chore Mejía como técnico de las rojiblancas, en el Guadalajara presumen disputar el título en un torneo donde "nadie creía en nosotras".

"Se ha notado la confianza del entrenador; nadie creía en nosotras, estamos aquí por el trabajo, a cualquiera le gustaría estar en una final", comentó la futbolista Carolina Jaramillo.

Sin un compromiso con "otros"

Además, aclaró que sobre ellas no pesa una responsabilidad de convertirse en campeonas, pues aunque el equipo varonil no logró clasificar a la liguilla, ellas no creen que deban cumplir con lo que ellos no pudieron.

"El trabajo que venimos haciendo no es para tapar el trabajo de los hombres porque no pasaron a Liguilla. Nos enfocamos en nosotras mismas. No estamos comprometidas a taparle a los hombres lo que ellos no pudieron hacer”.

La volante sabe lo que es disputar títulos, ya que fue jugadora de Tigres y ahora defiende los colores del Rebaño, por lo que asegura que la unión del equipo les puede dar lo suficiente para derrotar al favorito.

Por otro lado, para la futbolista de Tigres Belén Cruz, es bueno enfrentar a un equipo como el Guadalajara, ya que pelear en la mayoría de las finales ante Rayadas le estaba quitando motivación al clásico regio.

"Un cambio es bueno para nosotras y la afición. Enfrentar siempre a Rayadas ya no se sentía con la misma motivación; ahora, sabemos que Chivas no va a bajar los brazos nunca", comentó.