Excompañero de Zidane y Raúl nos habla en exclusiva

Posiblemente, como muchos otros jugadores jóvenes, cuando comenzó a jugar al fútbol en las categorías inferiores del histórico Logroñés, en España, no se imaginaba lograr tanto.

Se le puede llamar un nómada del fútbol o un futbolista adelantado a su época, que se globalizó antes de que lo hicieran otros. Lo cierto es que Iván Campo, quien en entrevista exclusiva con el Diario de Yucatán se define como una persona agradecida por lograr muchos éxitos en su carrera y haber jugado con grandes leyendas del fútbol.

Exintegrante de uno de los mejores equipos del balompié mundial, el Real Madrid de Zidane, Roberto Carlos, Raúl, Figo y compañía, fue zaguero de garra, compromiso y pundonor en su extensa carrera futbolística.

En el camino, en su etapa en el Valencia, le tocó compartir vestuario con el mismísimo Romario, Gaizka Mendieta y Claudio “Piojo” López, entre otros cracks.

Desde su confinamiento en su casa por la difícil situación que vive España en estos momentos, recibe la llamada del Diario y nos atiende amablemente para hablarnos en el idioma que mejor sabe: el del fútbol, además de opinar acerca de la situación y del futuro de este deporte.

“El deportista, como cualquier otra persona, sufre de mucha incertidumbre en estos momentos”, afirma durante la llamada.

Todos los deportistas, como cualquier persona, tienen la salud como prioridad, y por eso son conscientes de que hay que permanecer en casa para cuidarse unos a otros. “El deporte pasa a un segundo término cuando hay una situación así”.

Entrando en materia deportiva, para un futbolista, una situación así “implica que va a perder mucha condición física. Por eso, el objetivo durante el tiempo que dure el confinamiento, es perder lo menos posible.

“Para lograrlo, los tres aspectos básicos que un futbolista profesional debe tener en la mira son comer sano, con una dieta equilibrada; hacer deporte en la mañana y en la tarde, y descansar mucho y bien”.

Para el segundo punto, muchos deportistas de élite tienen gimnasios en casa y deben activarse por medio de entrenadores personales con rutinas en línea.

Lograr que un futbolista mantenga su organismo a niveles óptimos durante toda una temporada implica muchos sacrificios, mucho esfuerzo y, sobre todo, mucha disciplina. El confinamiento es uno de sus grandes enemigos. Ante la duda acerca de cuándo comenzará la liga, el futbolista “debe estar lo mejor posible para afrontar lo que reste de temporada”.

Precisamente le preguntamos acerca de eso: “¿Cómo puede terminar la liga española en estos momentos? ¿Qué opciones ves?”. Iván, muy directo y claro, fiel reflejo de su estilo de juego en la cancha, cree que la liga va a durar un par de meses desde el regreso. “Los futbolistas harán una minipretemporada de unos 15 días para recuperarse, activarse, evitar lesiones y estar listos para jugar muchos partidos en muy poco tiempo”.

A pesar de esta creencia, afirma que nadie sabe qué ocurrirá, ni cuándo termine esta pesadilla. “Son todo suposiciones y decir lo contrario es una mentira”.

Iván Campo lleva el deporte de élite en la sangre con una dilatada carrera por clubes como el Alavés, Valladolid, Valencia, Mallorca y el todopoderoso Real Madrid.

Después de tocar el cielo con varios trofeos de primer nivel y por supuesto, jugando un Mundial, el de Francia 1998, buscó nuevas fronteras, primero en Inglaterra, cuando se erigió como santo y seña de un Bolton aguerrido y peleonero, un Ipswich Town que buscaba el ascenso en la Championship, y después, ya en su camino a la retirada, en Chipre, donde jugó en el AEK Larnaca.

“Sigo viviendo el fútbol como siempre, con la misma ilusión. Juego partidos con leyendas del fútbol; represento a La Liga en algunos eventos; hago charlas con niños para inculcarles los valores que nosotros hemos aprendido en el campo de juego, en la competición, con los compañeros...”, dice Iván con una satisfacción que se percibe con claridad.

“¿Cómo es jugar durante varios años con futbolistas de la talla de Figo, Raúl, Helguera, Redondo, Casillas, Zidane...?”, le preguntamos.

Él, como ha hecho durante toda la plática, casi ni se inmuta; su nivel ha hecho que sea normal ver a Zinedine cambiarse los calcetines o a Raúl reír después de un “hat trick” de ensueño.

“Te reconforta llegar a estos niveles y compartir vestuario con futbolistas especiales, pero lo mejor de todo es que era una familia. Finalmente nos veíamos muchísimas horas al día. Son personas normales que lucharon día a día contigo para después, cuando nos retiramos, ser buenos amigos”.

Iván ha sufrido como el que más para lograr llegar al nivel top. “De niño te emociona ganar un trofeo y cuando creces y levantas otros de un nivel como el que me tocó vivir, es increíble. Y la felicidad que tienes quieres compartirla con todos los trabajadores del club”.

También tenemos un poco de tiempo durante la plática para hablar del futuro del fútbol y cómo el coronavirus puede cambiarlo.... o no.... “El fútbol no va a cambiar. No puede cambiar. Ver jugar “in situ” a tu equipo, sentir los colores en el campo, gritar un gol allí, acompañarlo a otro lugar... Ése es el espíritu del fútbol y eso no cambiará”.

Nos despedimos no sin antes ser muy directo. “Caminaremos de nuevo, jugaremos al fútbol de nuevo. Con temor, pero con decisión. Todos deberemos poner nuestro granito, desde los gobiernos, para que la situación en el mundo salga a flote”. Claro que sí, Iván, y después a disfrutar de nuevo, que para eso estaremos vivos.— Javier Caballero Lendínez

