BELGRADO.— Ana Brnabic, primera ministra serbia, ha denunciado que la deportación de Australia del tenista Novak Djokovic por no estar vacunado "carece de sentido" y acusó a las autoridades australianas de "arbitrariedad".

"Novak fue invitado por el Abierto de Australia, obtuvo el visado para Australia, tuvo la exención médica. Tras volar por medio mundo, le dicen: le revocamos el visado. Para mí, esto carece de sentido", declaró Ana Brnabic a la emisora Prva.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037