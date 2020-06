Novak Djokovic y otros tenistas acabaron sin camisa en tremenda fiesta

Un vídeo recopilatorio de la fiesta organizada por el tenista ha sido la prueba para señalar y criticar al jugador número uno

CROACIA.— Aunque no infringió un lineamiento, Novak Djokovic está en siendo señalado por las imágenes en las que se le aprecia sin interés por guardar distancia con otros tenistas.

Una fiesta en la que terminó sin camisa

El número uno del mundo, quien fungió como organizador del Adria Tour -una serie de mini torneos amistosos que comenzaron en su natal, Belgrado-, fue captado bailando sin camisa y abrazando a jugadores como Dominic Thiem, Alexander Zverev o Grigor Dimitrov, entre otras personas.

Esto sucedió en la celebración posterior al primer fin de semana de actividad del circuito. Tras caer en casa y ver cómo Thiem conquistó su tierra, el serbio decidió pasarla bien en la fiesta y un video se filtró en redes sociales.

Pero a Djokovic no le importó; aseguró que no pretendía esconderse y recalcó que no infringió recomendación alguna del gobierno de su país.

"Sé que ha habido algunas críticas, especialmente de Occidente. Es difícil explicarle a la gente que la situación es realmente diferente en América o en el Reino Unido con respecto a Serbia y los países de alrededor", dijo, al término del evento.

El gobierno permitió la ausencia de las medidas de seguridad

Todas las exhibiciones en Belgrado se realizaron a puerta abierta, por lo que la pista constantemente estuvo rodeada de gradas atiborradas de aficionados que ni siquiera portaban un cubrebocas. Pero esto, según contó 'Nole', también estuvo regulado por las autoridades locales y sanitarias.

