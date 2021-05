Noveno acto de ensueño de Iván Solís

El yucateco, en buen camino con los melenudos

Pocas veces se tiene una oportunidad tan pequeña y a la vez tan grande de dejarse ver. Novena entrada, dos hombres en base sin aut en la pizarra, con tu equipo, de visitante, adelante 7-3. Aunque se tratara de un partido de pretemporada, había que estar con sangre fría para salir avante.

Y eso fue lo que hizo Andrés Iván Solís Viveros, un joven meridano que quiere un puesto con los Leones de Yucatán.

“¡Waoo! De verdad que fue algo emocionante”, narra el serpentinero de 21 años, autor de un relevo de muchos kilates para preservar la quinta victoria de los Leones en los juegos de exhibición, la noche del jueves en el Parque “Beto Ávila” de Cancún”. En tres bateadores hizo el trabajo esperado.

Mezclado entre una gran cantidad de lanzadores establecidos, incluidos ocho extranjeros, Solís está cimentando su pretemporada. Lleva dos apariciones sin admitir carrera, aunque la de la noche del jueves se lleva de calle a la del domingo pasado en Calkiní.

Entró con dos en base a relevar al también yucateco Luis Montero, sin aut en la pizarra. Los Leones estaban adelante 7-3 y, se reiteba, es un partido de pretemporada, que sirve más de termómetro para los mánagers y couches que para las estadísticas.

Solís ponchó a su primer enemigo, y a los dos siguientes los dominó aparentemente sin problema.

“Fue algo muy emocionante entrar con dos corredores sin aut en la novena entrada. Me sentí tranquilo, con mucho temple, muy concentrado en hacer mi trabajo, y gracias a Dios los resultados salieron bien”, comentó el novato, vecino de Francisco de Montejo.

A fuerza de ser sincero, el mismo Andrés Iván afirma que no esperaba verse tan bien como ha estado en los juegos de exhibición. “La verdad no lo imagine, y tener salidas como estas te da una enorme satisfacción y da mucho de qué hablar”, señala el recluta, quien el domingo pasado, en Calkiní, les colgó dos argollas a los Piratas. “Van dos salidas y me he sentido bastante bien, he demostrado mucho y espero que llegue la oportunidad que tanto anhelo”.

Si tendrá o no la oportunidad, eso se sabrá pronto, cuando de los más de 50 peloteros que trabajan en la pretemporada el alto mando de los Leones haga recortes o asignaciones a equipos menores. Tarea nada fácil para el mánager Gerónimo Gil y sus couches.

"No me han dicho nada, solo que he hecho un buen trabajo", comenta Solís Viveros. Y en eso se enfocará. Hay mucho por seguir haciendo antes de la fecha de definir el róster.