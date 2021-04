Nueva ola de despidos de la WWE: estos luchadores quedaron fuera

La WWE sorprendió esta tarde a sus seguidores con una ola de despidos de sus luchadores, a los que a través de un breve mensaje en redes sociales, le desearon lo mejor en sus proyectos futuros.

Los luchadores que abandonan la empresa de lucha libre internacional son: Billie Kay, Mickie James, Chelsea Green, Tucker, Kalisto y Wesley Blake. Más tarde se confirmaría también la salida de Samoa Joe, Peyton Royce y Bo Dallas.

WWE has come to terms on the release of Samoa Joe, Chelsea Green, Tucker, Kalisto, Bo Dallas and Wesley Blake.



We wish them all the best in all of their future endeavors. https://t.co/657qwu8wGc pic.twitter.com/gSSxc2JHFf