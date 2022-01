Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León tendrán un nuevo estadio con cancha retráctil y capacidad para 65 mil espectadores. Los detalles del "megaproyecto" se dieron a conocer esta tarde e incluyen una inversión de 320 millones de dólares.

Se espera que el nuevo recinto esté listo para 2025 y se ubicará en las instalaciones de la UANL, en un predio aún por definir. Se pretende que además de partidos de fútbol pueda albergar eventos de la NFL, competencias deportivas y conciertos.

Además, el nuevo inmueble tendrá un hotel que verá hacia la cancha, lo mismo que algunas aulas universitarias. La cancha retráctil permitirá que sea retirada para que la plancha de concreto debajo de la misma sirva para conciertos y eventos multitudinarios. Las instalaciones tendrán sostenibilidad ambiental y un conjunto de edificios mixtos que incluirán oficinas para emprendedores, aulas, centro de convenciones y restaurantes.

El actual estadio de los Tigres, "el Volcán", tiene 55 años de historia y será demolido hasta que se concluyan las obras del nuevo recinto. El nuevo estadio auriazul tendrá una mayor capacidad que el actual campo, donde caben 42 mil personas. La nueva obra será para albergar 65 mil aficionados.

En el evento de presentación estuvieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto al rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán; el titular de Sinergia Deportiva (el órgano que sirve de enlace entre Cemex y Tigres), Mauricio Doehner, así como el presidente de Tigres, Mauricio Culebro, además del presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo, y el Associate Senior Designer de Populous, Emiliano Ceballos.

El proyecto en México es coordinado por César Esparza Portillo, CEO de la empresa Juego de Pelota. La obra será realizada por el despacho Populous, una firma londinense de arquitectos especializada en estadios de alto nivel.

Antes tenía el nombre de HOK Sports y fue precisamente el encargado del proyecto del estadio de Rayados, el BBVA. Entre sus obras más importantes, además del Gigante de Acero, están el estadio de Chivas, el Akron; el nuevo estadio de New York Yankees, el Emirates Stadium, el BBVA Compass Stadium en Houston, el nuevo Estadio de Wembley, el O2 Arena en Londres, el Estadio da Luz en Lisboa, el Audi Field en Washington D.C., y el Stadium Australia en Sídney.

Cabe mencionar, que tanto Juego de Pelota como Populous están a cargo también del nuevo Estadio Sostenible de Yucatán.

