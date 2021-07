Nuevos retos para Carlos Franco: nadar en Gibraltar y la Antártida

MÉRIDA.— La Triple Corona será un gran recuerdo para Carlos Franco Cantón. Pero los objetivos para un nadador que no deja de pensar en buscar retos nuevos van más allá.

A una semana de haber coronado en Isla Catalina, en las difíciles aguas del Pacífico californiano, la famosa Triple Corona de nado en aguas abiertas, el tritón yucateco afirmó que ahora enfocará baterías en nadar en la Antártida y en el estrecho de Gibraltar.

¿Está loco Carlos Franco?, preguntamos al nadador yucateco, tras hablar de su reciente logro. Y es que, analizando, se necesita mucho de locura para pensar en esos desafíos que vienen, tras cumplir antes con Catalina (2021), Isla de Manhattan (2019) y cruzar el Canal de la Mancha (2018).

“Se requiere estar un poco loco, pero creo que lo que me ha llevado a esos objetivos es ser un soñador. Desde hace mucho tiempo tuve esos sueños. Para alcanzarlos, sin embargo, necesitas trabajar a fondo. Y los esfuerzos son muchísimos más grandes de lo que pudiera imaginarse”.

No tiene idea de para cuándo se podría conseguir el espacio en las agendas de esos lugares para conquistarlos. “En Gibraltar se necesita permiso, desde hace seis años solicitamos y estamos en espera. Para la Antártida se requiere permiso y muchos recursos, mucho apoyo. Pero nunca me he dado por vencido y siempre estaré buscando estos retos”.

Durante una reunión en Acuática Antares con medios de comunicación, patrocinadores y familiares, reiteró su orgullo “como yucateco y mexicano que soy por haber alcanzado estas tres metas”.

Y el Mariachi Yucatán le llegó de sorpresa entonando “El Rey”. El tritón comentó “no ser un rey, simplemente soy un soñador. Y he probado que, si tienes una meta, trabajando puedes alcanzarla”.

Alejandro Pulido Puerto, presidente de la Asociación Yucateca de Natación; Carlos Sáenz Castillo, director del IDEY; Jesús Aguilar y Aguilar, director de Bienestar Social del Ayuntamiento, y Gabriela Zavala Aguirre, directora general de Vifac, asociación civil que apoya a mujeres embarazadas en situación vulnerable.- Gaspar Silveira Malaver.