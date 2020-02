Nuevos Sultanes

El “Tyson” Meza está motivado con el equipo norteño

Desde su llegada al club en 1991, Alfredo “Tyson” Meza se ha convertido en un hombre vital para los Sultanes de Monterrey, ganando tres títulos como jugador y dos más como coach.

Alfredo Meza se encuentra igual de motivado como la primera vez que reportó a una pretemporada en su etapa como jugador.

“Algo que me ha mantenido mucho en el béisbol han sido los sentimientos que tienes antes de empezar una pretemporada. Siempre tienes que sentir ese desespero de que llegue el momento de reportar a un campo de entrenamiento. El día que yo pierda todo eso, el béisbol va a sobrar en mi vida”, dijo.

A pesar de los movimientos, Sultanes ha mantenido una buena base de peloteros mexicanos, sumado a puntuales contrataciones de elementos extranjeros, por lo que Meza aseguró que se cuenta con un gran plantel.

Los jugadores no son eternos, tienes que tener gente joven en un róster. La llegada de Javier Salazar es muy importante. Los jugadores que ya conocemos todavía tienen un gran potencial y se han mantenido en un gran nivel”, mencionó.

Tras vivir un año histórico para los Sultanes de Monterrey con la incursión en la Liga Mexicana del Pacífico, “Tyson” expresó su sentir de mantenerse durante los 365 días trabajando para el equipo de sus amores.

“Este año que estuve con Monterrey en verano e invierno fue una gran satisfacción para mí. Mi familia estaba muy contenta, en lo personal fue una experiencia maravillosa”, admitió.

En lo que ha sido una pausa de invierno bastante movida por las contrataciones que han realizado cada uno de los clubes de la Liga Mexicana de Béisbol, el exreceptor dejó en claro que el conjunto regio cuenta con uno de los mejores planteles del circuito.

“He estado escuchando las contrataciones que han hecho otros equipos, no me preocupa porque tenemos un gran plantel, tenemos un equipo balanceado y muy completo. Los juegos ganados y los campeonatos no los hacen un solo jugador, los hacen los conjuntos como el que tenemos”.

Ante la buena camada de cátchers con la que cuentan los Sultanes, el coach de receptores, Alfredo Meza, mencionó estar tranquilo.

“Ya sabemos la calidad de Alí Solís, siempre quiere jugar, siempre está en la mejor disposición. Alfredo Hurtado y Christopher Escárrega son dos prospectos, ya están listos para recibir su oportunidad y les deseo todo el éxito en esta carrera, se lo merecen porque han trabajado fuerte”.

