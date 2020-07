Real Madrid y Barcelona presentan sus nuevos uniformes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque en algunos países se suspendió la temporada anterior o en otros como en España, se reanudó después de un tiempo debido a la pandemia, los equipos ya comienzan a alistar sus armaduras de cara a la siguiente campaña.

Tal es el caso de Real Madrid y Barcelona quienes anunciaron sus uniformes alternativos.

A través de sus redes sociales, ambas escuadras hicieron oficial sus uniformes de visitantes para el siguiente torneo, sorprendiendo con los colores y el diseño.

Mientras que el cuadro merengue tendrá su segundo uniforme de color rosa, algo que ya se había visto hace algunas temporadas, el cuadro blaugrana se declinó por un negro con dorado.

✌️🆕👕 Presenting our brand-new 2020/21 @adidasfootball away jersey.

Worn with expectation. Built for pressure.#HalaMadrid | #ReadyForSport