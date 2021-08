Nunca pensé en terminar mi carrera: Raúl Jiménez sobre su lesión

CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl Jiménez no tiene otra manera de describir su regreso a las canchas como "un milagro", después de sufrir una fractura de cráneo hace nueve meses. Además, destaca que jamás pasó por su mente renunciar al fútbol.

Así lo confirmó en entrevista con el diario "The Guardian", en la que el número "9" del Wolverhampton contó que los médicos le dijeron que "era un milagro estar ahí", por lo que destacó el gran trabajo de los doctores ya que el hueso se rompió y presentó sangrado en el cerebro.

Pese a lo grave de su accidente y ante los riesgos que le advirtieron, Raúl Jiménez asegura que "nunca pensé en terminar mi carrera o dejar de jugar, siempre tuve la confianza de que iba a regresar", su sentir era como si hubiese sido una lesión en el tobillo o la rodilla.

El mexicano compartió que no se acuerda del momento exacto del choque con David Luiz, jugador del Arsenal, describió que "fue como si se me apagaran las luces".

Lo que sí recuerda fue cuando despertó en el hospital, pero no hay algo claro. Además, Jiménez contó que veía vídeos de su lesión, se los pedía al fisioterapeuta por le gustaba ver qué pasaba, "no me asustó, quería más videos de diferentes lados, ver diferentes aspectos".

Raúl trabajó la cuestión mental, porque reveló que la parte más difícil de su recuperación fue el último mes de la temporada pasada, donde el futbolista se sentía listo para volver a jugar, pero "la decisión de los cirujanos fue que mi cráneo no se había recuperado por completo".

Jiménez volvió a la actividad en la Premier League el pasado sábado, donde los Wolves perdieron ante el Leicester City y este fin de semana reciben al Tottenham.

Esperé casi 9 meses por este momento, para volver a competir y hoy estoy de vuelta. Un resultado que nos deja un mal sabor de boca



I waited almost 9 months for this moment, waited to compete again and I'm back. Not the result we wanted but this is gonna help us to grow as a team pic.twitter.com/DHAGmaHR2g