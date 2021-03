Ohtani brilla con el bate

El mexicano José Urquidy tiene un relevo complicado

En un duelo entre los pitchers híbridos más reconocidos de Grandes Ligas, Shohei Ohtani opacó a Michael Lorenzen.

Ohtani disparó dos cuadrangulares ante los lanzamientos de Lorenzen, lo que le valió grandes elogios del lanzador y jardinero de los Rojos de Cincinnati.

“Si tuviera que elegir a un jugador favorito, es él”, dijo Lorenzen.

Con un excelente inicio a la ofensiva con los Angelinos de Los Ángeles, Ohtani sonó un batazo a la banda contraria en el primer inning. En su siguiente turno, Ohtani depositó la esférica todavía más lejos entre jardín izquierdo y central.

“Creo que compensó el primer batazo, porque fue el doble de lejos”, dijo Lorenzen. “Es impresionante”.

Ohtani batea de 16-9 con tres cuadrangulares. El ganador del premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2018 ha hecho dos aperturas en la pretemporada una sólida, y una titubeante pero con excelente velocidad en sus lanzamientos.

Los Angelinos cayeron 7-3 frente a los Rojos.

EL AS de los Nacionales Max Scherzer ponchó a siete en cuatro entradas en blanco, en la que admitió dos imparables y no otorgó bases por bolas. Ryan Zimmerman, quien optó por no jugar la campaña 2020 por preocupaciones relacionadas con el Covid-19, sonó su tercer jonrón de la pretemporada.

El abridor de San Luis John Gant trabajó hasta la quinta entrada, permitiendo dos carreras y cuatro imparables. Andrew Miller ponchó a dos de los tres enemigos que enfrentó y Alex Reyes retiró la novena. Nolan Arenado pegó dos imparables y remolcó una carrera en la victoria de los Cardenales 4-2 a los Nacionales.

EL JUGADOR Más Valioso de la Serie Mundial Corey Seager conectó su quinto jonrón de la pretemporada. El abridor de los Dodgers Dustin May lanzó tres innings en los que permitió dos carreras y dos hits con dos bases. Justin Turner bateó un triple productor y negoció boleto con bases llenas y los Dodgers apalearon 12-5 a los Rockies.

SIXTO SÁNCHEZ permitió dos hits y regaló una base en una entrada y dos tercios de su apertura por Miami y los Marlines doblegaron 6-5 a los Astros.

El mexicano José Urquidy trabajó el cuarto episodio por Houston y permitió dos carreras y tres hits.