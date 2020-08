Óliver se molesta

Óliver Pérez, uno de los peloteros veteranos de los Indios de Cleveland, reaccionó molesto por la intención de los aborígenes de aceptar que se unan al equipo los lanzadores Mike Clevinger y Zach Plesac.

Clevinger y Plesac rompieron los protocolos de MLB impuestos por la pandemia de coronavirus, salieron a cenar de forma voluntaria y fueron sancionados.

Óliver dijo que decidió no jugar en caso de que los Indios acepten reintegrar a los lanzadores, según manejaron varios medios, como New York Post, The Score y TMZ Sport.

“Nos hacen mucho daño. Nos mintieron ”, dijo a su vez el lanzador Adam Plutko a los periodistas la semana pasada. “Se sentaron aquí, frente a ustedes, chicos, y dijeron cosas públicamente que no cumplieron. Depende de ellos.”