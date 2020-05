Omar Govea no juega en el "Tri" por el equipo en el que está

WAREGEM.— El mediocampista mexicano Omar Govea, del SV Zulte Waregem, externó su deseo de jugar con la selección mexicana, pero entiende que para ello debe de jugar en un club con mayor proyección.

“No estoy contento cien por ciento porque quiero buscar un equipo, ya sea aquí o fuera, que pueda jugar competencias internacionales, pero estoy tranquilo porque voy bien, me siento en buen camino. A mí me encantaría estar en selección y estoy luchando, pero mi sueño es estar en Europa”, comentó para un canal deportivo.

#Futbol ⚽️



Omar Govea jugador mexicano que milita en Belgica expresó para @ESPNmx que el llegar al S. V. Zulte Waregem le ha cerrado las puertas para jugar con la Selección Nacional 🇲🇽



"Fue difícil para mí darme cuenta que no estaban volteando a ver a la liga de Bélgica". pic.twitter.com/0sYHQ9qxf1 — Podium Deportes (En Casa 🏠) (@Podium_Deportes) May 12, 2020

Admite que en su liga hay un buen nivel

Por otra parte, destacó el nivel de la Jupiler League, la cual, si bien no es tan comercial como otras competencias de Europa, asegura tiene equipos que compiten año con año en las justas continentales.

"Yo pienso que es una liga que no vende como la italiana o la española; no es una liga que se hable mucho de ella, pero yo la conozco porque la vivo, me toca conocer el nivel y hay muy buena calidad. Hay equipos que son conocidos y que están normalmente un Champions y Europa League”, concluyó.

OMAR GOVEA LEVANTA LA MANO PARA EL TRI#AgendaFOXSports El futbolista mexicano está brillando con el Zulte Waregem, y por ello pide a Gerardo Martino que mire a Bélgica para que sea convocado a la Selección Mexicana@lmsauret @ruubenrod pic.twitter.com/eyvGkyInzo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2020

También podría interesarte: “Tecatito” Corona regresa a jugar el día 4 con Porto