Opción de mostrarse

Las semifinales de la Supercopa dan comienzo hoy

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, cree que el partido de semifinales de la Supercopa de España que enfrentará a su equipo con la Real Sociedad “es una buena oportunidad de demostrar que van por buen camino”.

No obstante, Koeman no cree que el momento de forma en que llegan al partido ambos equipos haga que el Barca sea el favorito, ni en la eliminatoria ni tampoco en la competición.

“Parece que la Real, después de un inicio tan grande, le cuesta más, pero he visto varios partidos de ellos y me parece uno de los mejores equipos del campeonato. Últimamente, nosotros hemos ganado puntos, pero son cuatro rivales fuertes y no hay favoritos para ganar la Supercopa”, afirmó.

Después de una temporada en blanco, el Barcelona vuelve a asomarse a un título, que además sería el primero de la era Koeman, y el preparador neerlandés no esconde que sería “importante” ganarlo.

“El Barca está acostumbrando a luchar para ganar cosas. Este no es el trofeo más importante, pero es el que nos toca jugar. Intentaremos hacerlo con el mejor equipo posible para estar en la final”, apuntó Koeman, dejando entrever que no reservará a nadie para hoy.

De hecho, en el último encuentro contra el Granada ya dosificó a varios jugadores al cambiarlos en la segunda parte pensando en la Supercopa y no alineó al central Ronald Araujo.

“Había varios jugadores con molestias el otro día, como Messi, De Jong y Dest. Todos están disponibles mañana, también Araujo, aunque habrá que ver el entrenamiento”, aclaró.— EFE