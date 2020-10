Ordaz quiere consolidarse

Alentador inicio del progreseño en el Pacífico

Rafael Ordaz Velázquez sonrió cuando le recordamos ayer que, en un domingo de sus años de adolescente, le vimos lanzar ante la pistola de radar de Lee Sigman en la Liga Yucatán. Santiago Huchim también le vigilaba en el campo 7.

De eso, hace 10 años aproximadamente, pues lanzaba en la categoría 13-14 años con los Tiburones de Progreso.

Ahora, está enfocado en su nuevo reto: los Cañeros de Los Mochis, con los que fue incluido en la rotación para la campaña 2020 de la Liga Mexicana del Pacífico. Y respondió a la confianza.

“Nos fue bien. Lo más importante es que el equipo ganó”, dijo el lanzador progreseño, quien el domingo, en el Estadio “Emilio Ibarra Almada”, logró su primer triunfo venciendo a los Venados de Mazatlán, que en el timón de mando tienen a otro yucateco: Juan José Pacho.

“Estoy muy contento de iniciar esta temporada. Fue una larga espera por todo lo que se ha vivido, pero se hizo una buena pretemporada y eso está rindiendo frutos”, destacó el joven de 25 años.

Particularmente porque está en la rotación, en una liga tan competitiva como el Pacífico, en la que los puestos para los lanzadores jóvenes que buscan desarrollarse son difíciles de conseguir. A Ordaz no le preocupa, sin embargo, estar de abridor o de relevista. Lo que él quiere es subir a la loma cuando el alto mando lo necesite.

“Notros vamos a seguir trabajando fuerte. Me siento listo para cualquier rol. Para eso trabajamos todos los días”, aceptó.

Y aunque la temporada recién inició, en medio de la crisis de Covid-19, Rafael espera aguantar el trote de toda la campaña para llegar incluso a la postemporada. “Mi objetivo es estar bien y poder ayudar al equipo incluso para llegar a los playoffs, en el rol que me den, de abridor o de relevista”.

El domingo lanzó pelota de tres hits y tres carreras en cinco episodios ante Mazatlán. Su equipo le respaldó pronto para vencer a Mazatlán en Los Mochis.

“La verdad es que con los Cañeros hay un gran equipo, con muy buenos jugadores, con un mánager que se lleva bien con los jugadores. Es un club con muy buena química”, señaló, refiriéndose al piloto Víctor “Flamingo” Bojórquez, con peloteros como Esteban “Pony” Quiroz (fue primer Jugador de la Semana esta campaña), el veterano Saúl Soto.

Ha madurado, sin duda, y eso le permite vislumbrar mejor las cosas. En su tercera campaña en el Pacífico y con cinco años de experiencia en verano (con Monterrey, que lo cedió a Yucatán). Pero Ordaz Martínez tiene claro que, para ganarse un buen sitio en la pelota mexicana, tiene que seguir luchando. “Se madura, pero nunca se deja de aprender. En estos últimos años he crecido mucho en lo profesional y eso se debe a que no he dejado de aprender”, expresó el pítcher, quien aunque nació en Veracruz, desde niño vive en Progreso “y soy cien por ciento progreseño”.

El futuro

Firmado por los Olmecas de Tabasco, vía Santiago Huchim, hace diez años, y dos años después por los Yanquis de Nueva York, tras los reportes de Sigman, Ordaz piensa también en su futuro y no le gustaría dejar de pasar la oportunidad de hacer una carrera ajena al béisbol.

En su palmarés escolar, cursó la preparatoria abierta, y admite que le gustaría tomar alguna carrera profesional. “Me llama la atención negocios. Esa me interesa, espero hacerla”, comentó.— Gaspar Silveira