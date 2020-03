Orgulloso de su dinastía

Fermín Rivera, a dejar su huella en la Plaza Mérida

Su abuelo, Fermín Rivera Malabehar, y su tío Curro Rivera, que fueron destacadas figuras, dejaron un legado en la Plaza Mérida y otros cosos del mundo.

Y él, Fermín Rivera Agüero, siguiendo la dinastía, quiere que su huella sea visible en la historia del coso de de la avenida Reforma.

Nieto del famoso “Maestro Fermín”, dijo estar consciente de la responsabilidad de que la dinastía crezca, y que “por ello cada tarde es valiosa, especialmente cuando se trata de torear en una plaza como la Mérida”.

El matador potosino señaló su beneplácito por torear en el coso yucateco, del que, afirmó, se han dicho cosas muy importantes en los últimos años. “Sabemos los toreros que en esta plaza se exige un toro grande, con trapío y edad. Y pues vamos a plantarnos en la cara del toro para tratar de dejar ver nuestro concepto”.

Fermín alternará mañana en el cerrojazo de la temporada con el famoso rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza y el matador mexicano Antonio García “El Chihuahua”, en la lidia de ejemplares de Montecristo y Los Cúes.

“Todos los toreros tenemos en la mente a la Plaza Mérida como una de las más importantes y serias del país. Eso es fundamental porque la afición es conocedora”.

Y más, comentó, porque en la dinastía que él tiene continuando, “Mérida siempre estuvo presente. Saber que mi abuelo toreó allá y gustó, igual que mi tío, me deja un grato recuerdo. Y a mí me tocó continuar la dinastía, pero sin presiones de que tenía que ser torero. Tengo tíos que no fueron toreros. Yo lo hago por vocación, como deben de hacerse las cosas, no por una obligación”.

“El cartel se ve bonito, interesante. Y eso nos motiva a cualquier matador de toros”, dijo.— Gaspar Silveira

