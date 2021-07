Oro con récords olímpicos

Kuo Hsing-Chun sella su dominio en la halterofilia

Pocas halteras habían completado un ciclo Olímpico tan dominante como Kuo Hsing-Chun. Desde que ganó el bronce en Río 2016, la atleta de China T ha ganado los tres Mundiales que se han disputado, estableciendo por el camino nuevos récords mundiales en arrancada, dos tiempos y total Olímpico. Pero quedaba confirmarlo en Tokio 2020.

Y en el Foro Internacional de Tokio, Kuo Hsing-Chun no solo no falló, sino que recordó por qué era la gran favorita: récord Olímpico en arrancada (103 kg), récord Olímpico en dos tiempos (133 kg) y récord Olímpico en el total del concurso (236 kg) para colgarse el oro. Incluso intentó asaltar su propio récord del mundo en dos tiempos, pero no pudo completarlo con los 141 kg.

La haltera de China Taipéi no dio opciones a sus competidoras. Polina Guryeva (Turkmenistán) fue plata con 217 kg, casi 20 menos, y la local ANDOH Mikiko fue bronce con 214, solo uno más que la francesa Dora Tchakounté.

La colombiana Yusleidy Figueroa, bronce en los Juegos Panamericanos de 2019, terminó sexta con un total de 206 kilos gracias a su buen hacer en el ejercicio de dos tiempos, donde levantó 115 en su primer intento.

Por su parte, la ecuatoriana Alexandra Escobar no pudo cumplir un buen papel en sus quintos Juegos. La veterana haltera, que había sido cuarta en Río 2016 y tiene tres diplomas Olímpicos en su palmarés, falló en sus tres intentos por levantar 95 kilos en arrancada.

Canadá, dominante

En el Foro Internacional de Tokio, la canadiense Maude Charron se impuso en la prueba de halterofilia de 64 kg, al levantar 236 kg. Mercedes Pérez, de Colombia, fue cuarta.

Charron se colgó la medalla de oro con un total de 236 kg, producto de 105 kg en arrancada y 131 kg en a dos tiempos. La canadiense superó por cuatro kilos a la italiana Bordignon, quien alcanzó 232 kg (104 kg y 128 kg). Por su parte, Chen sumó un total de 230 kg (103 kg y 127 kg), para subirse al podio para recoger el bronce.