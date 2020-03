Osuna: sólido

Dos producidas más para Arozarena en la pretemporada con Tampa

El mexicano Roberto Osuna, líder de salvamentos la temporada pasada en la Liga Americana, dijo presente en los partidos de exhibición.

Osuna lanzó de forma impecable una entrada para los Astros de Houston, que derrotaron 2-1 a una escuadra de los Marlines de Miami. El sinaloense despachó en tres bateadores la quinta, y otra buena noticia para los atribulados Astros es que su abridor estrella Zack Greinke lanzó tres episodios sin admitir carrera.

RANDY AROZARENA mantuvo intentas sus intenciones de quedarse en el róster grande de las Rayas de Tampa Bay. El cubano conectó un sencillo remolcador de dos anotaciones en la primera entrada y las Rayas vencieron 9-5 a los Azulejos de Toronto. Usado como jardinero central, el antillano compila porcentaje de bateo de .583, con seis impulsadas en los partidos de la Liga de la Toronja.

AUNQUE LOS Yanquis entienden que Aaron Judge muy difícilmente estará disponible para el juego inaugural, el club sigue realizándole pruebas, buscando determinar las causas de las molestias, que se han movido de su hombro al músculo pectoral derecho. El gerente general Brian Cashman dijo que Judge se sometió a dos pruebas más el miércoles en Tampa. Durante una entrevista en radio el martes, Cashman expresó optimismo en que Judge no necesitaría pasar por el quirófano.

El miércoles le preguntaron si ha cambiado de opinión y dijo: “Estaba optimista ayer por cómo se siente, pero no voy a repetir lo que dije hasta que terminemos todo. No hay nada más que decir”.

LOS MEDIAS Rojas esperan revelar hoy cuáles son los planes de ahora en adelante con su as Chris Sale, y pareciera que las noticias serán mejor de lo que se anticipaba. No está claro cuánto tiempo perderá Sale en el 2020, pero una fuente le dijo a MLB.com que los Medias Rojas no esperan que el más reciente problema con el codo del estelar zurdo lo mantenga fuera toda la temporada.

LOS RANGERS de Texas develaron una estatua de bronce del miembro del Salón de la Fama, el puertorriqueño Iván Rodríguez, uno de los más grandes jugadores en la historia del club.

La estatua, de 2.13 metros, se exhibirá fuera del nuevo estadio Globe Life Field, junto con los otros monumentos que estaban en el antiguo Globe Life Park en Arlington.

