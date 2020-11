Otro clásico: Deportiva hoy ante Cantera

El líder peligra ante el embate de los campechanos

La fecha 8 de la Liga de Tercera División Profesional, con el principal clásico yucateco en puerta para hoy, puede definir posiciones de cara a la recta final de la primera vuelta.

Con los equipos campechanos atacando de lleno y su rival en turno asentándose, el líder Deportiva Venados deberá salir obligado a ganar hoy cuando reciba a Cantera Venados, en uno de los duelos atractivos del Grupo 1, que tendrá frente a frente a dos contendientes que, con el paso de los años, han asentado su rivalidad hasta convertirla en el principal clásico de los clubes yucatecos de la categoría menor del balompié profesional.

Deportiva tiene 15 unidades, pero detrás suyo aparecen los Corsarios de Campeche, que van con 14, invictos aún, y Campeche Nueva Generación, con 13, marcha empatado entre tercero y cuarto con Cantera, que no ha perdido tampoco en el Apertura 2020. Un mal resultado podría hacer caer a los líderes y catapultar a la filial de Venados FC hasta el subliderato.

Vaya que la ven complicada en todos los bandos antes del vital duelo.

“Es un difícil panorama para nosotros, ya que estamos dejando ir puntos muy importantes en partidos que en papel considerábamos tenerlos”, dijo el entrenador de Deportiva, Arturo Espinoza, haciendo énfasis de las dos derrotas sufridas en sus recientes tres partidos (ante Cancún FC y Campeche Nueva Generación).

De cara al clásico de hoy, a las 3 de la tarde en el Estadio “Alonso Diego Molina” de Tamanché, Espinoza reconoció que “Cantera viene enrachado, haciendo buen fútbol y sacando puntos. Y siempre es un rival muy fuerte en cada línea. Sin duda será un bonito partido”.

Cantera viene de vencer en el duelo “familiar” a Progreso FC y es de los dos clubes que no conoce la derrota en el presente torneo. El otro, Corsarios, no tendrá actividad esta semana porque el calendario le tenía asignado partido ante Delfines Márquez, que ya no está en competencia, por lo que tiene tres unidades garantizadas y llegará a la cúspide con 17 puntos, en caso de haber empate o derrota de Deportiva en Tamanché.

En otros partidos de la actividad de hoy, los Mayas de Hunucmá tratarán de regresar a la senda del triunfo al recibir al Ínter Playa del Carmen. El revés a media semana en su visita a Campeche Nueva Generación hizo que, en el reacomodo de posiciones, los aborígenes cayeran hasta el octavo sitio, luego de un ascenso importante. Campeche irá el domingo a casa de Pioneros Júnior en Cancún a tratar de recuperar terreno.

En Progreso, los Tiburones recibirán al Tulum FC tratando de enmendar el camino, tras perder a media semana ante Cantera.

Los partidos se juegan a puerta cerrada por el coronavirus.— Gaspar Silveira