Otro papelón de Chávez Jr. desata molestia del público (vídeo)

Julio César Chávez Jr. llegó a la pelea contra Daniel Jacobs con más peso del inicialmente pactado y con más dudas que certezas, mismas que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

Chávez había iniciado bien, pero sus entradas a veces no encontraban contacto con Jacobs por más iniciativa tuviera. A partir del tercer episodio, el estadounidense logró conectar una serie de golpes que castigaban al mexicano y poco a poco se apoderaba de la pelea.

El “Jr.” abandonó la pelea después del quinto asalto al sufrir una fractura en la nariz, el referí decide terminar la palea, desatando la molestia de los aficionados de Arizona, quienes lanzaron todo tipo de cosas al cuadrilátero.

Pandemonium as Chavez Jr leaves the ring. Bottles. Cans. Everything being tossed.#jacobschavez pic.twitter.com/ag6Mbu66eD