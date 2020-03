Otro problema

Futbolistas de las Chivas, envueltos en más altercados

El nuevo “escándalo” de los jugadores del Guadalajara salió al aire. Una revista de espectáculos publicó unas fotografías en donde se aprecia a José Juan Macías y a Alexis Vega comiendo junto a dos mujeres. La nota se enfoca en Vega, a quien señalan de querer conquistar a una de las jovencitas a pesar de que está casado y su esposa se encuentra embarazada.

El lunes, vía redes sociales, ambos futbolistas se adelantaron al “escándalo” y en su cuenta de Twitter explicaron los hechos ocurridos a la salida de una concentración con el equipo nacional sub-23. “Una revista saldrá a difamarme con una publicación en la que alegan una supuesta infidelidad, la cual desmiento aquí y de forma categórica”, escribió Vega.

Por otra parte Macías escribió: “Esto me enoja y mucho. Esa supuesta indisciplina no es más que un truco para vender revistas”. El hecho ya era conocido por Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara, quien no tomó, dicen, en serio la publicación.

En las últimas semanas jugadores de Chivas han sido puestos en evidencia por indisciplinas que han aparecido en revistas, como Cristian Calderón y Uriel Antuna que aparecieron en fiestas y en estado de ebriedad, lo que les costó ser castigados por el equipo deportiva y económicamente; Antuna ya cumplió la sanción, ha vuelto a jugar, más el “Chicote” sigue sin aparecer en un juego.—EL UNIVERSAL

