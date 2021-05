Ovnis en el patio de su casa, dice uno de los mejores golfistas del mundo

Bryson DeChambeau es uno de los mejores golfistas del mundo.

Con apenas 27 años ya ostenta ocho títulos en el PGA Tour, entre los que se destaca uno de los majors, el Abierto de los Estados Unidos 2020.

Conocer de la Física

Pero el deporte de los palos no es la única pasión del exestudiante de física quien está obsesionado con los viajes tridimensionales.

El deportista dialogó esta semana en la radio SiriusXM PGA Tour y contó que hace poco tuvo un encuentro que puede ser considerado como del primer tipo, que ocurrió nada menos que en el patio trasero de su hogar en Dallas, Texas.

‘What the heck is this!?’: Bryson DeChambeau on encountering UFOshttps://t.co/PpRA7z4phB pic.twitter.com/fIXV4csMLk — GolfWRX (@GolfWRX) May 19, 2021

¿Es un ovni?

El hecho sucedió el año pasado cuando estaba junto a su amigo Adam Hurley disfrutando de la tarde.

“Estaba mirando hacia afuera, mirando hacia el cielo y Adam dijo, ‘Qué diablos ¡¿es eso?!’".

"Estábamos pensando, qué diablos era eso que estaba flotando, pensamos ’Oh, tiene que ser un globo de aire‘. Todos giraban y tenían forma de triángulo. Estuvimos allí, literalmente, poco menos de una hora, pensando: ‘¿Qué diablos es esto?’”.

Bryson DeChambeau and Baker Mayfield freaking out right now over UFO. pic.twitter.com/XsvKlRMAnJ — Jim Szoke (@jimszoke) May 23, 2021

Tres objetos no identificados

Según su relato, eran tres objetos no identificados que estaban sobrevolando su casa.

“Siguieron flotando hacia la derecha, y luego, de repente, uno no se movió y los otros dos se alejaron y se fueron más y más a la derecha… a partir de ahí, unos 15 minutos, 20 minutos después, empezaron a retroceder”.

El golfista profesional estadounidense DeChambeau fue estudiante de Física.- Foto de Usa Today Sports

Sin rastro ni evidencia

DeChambeau explicó que al ver que estaba allí un buen rato fue con su amigo a buscar los teléfonos para grabarlos, pero al regresar se habían ido y no habían dejado rastros.

Además, explicó que tuvo el tiempo suficiente para analizarlos y advertir que no existe ningún tipo de objeto similar, como un drone o algún elemento de esas características que se les pareciese.

Bryson DeChambeau having a story about seeing a UFO didn't surprise us in the slightest: https://t.co/sOA0z9C8TV pic.twitter.com/3htWmUcUum — Golf Digest (@GolfDigest) May 19, 2021

¿Viajeros en el tiempo?

Al ser consultado sobre qué podía ser entonces, comenzó a hablar de los viajes tridimensionales y descartó que sea tecnología extraterrestre.

“Yo diría que las probabilidades de que eso ocurra son menores que las de ser ”potencialmente viajeros en el tiempo en el futuro capaces de regresar con tecnología que nunca hemos visto. Quiero decir, eso definitivamente también es una posibilidad".

Universo paralelo

“Pero personalmente, creo que es otra vida que no entendemos ni conocemos en este momento. Personalmente, no creo que sea otra tecnología que comprendamos actualmente en esta dimensión".

"Tal vez un universo paralelo, alguien volteando y saltando a través de un agujero de gusano o algo y mostrándonos lo que tenemos”, sostuvo.

Juegos futuros

Más allá de este episodio, Bryson DeChambeau sigue enfocado en el golf y anunció que será parte de un partido benéfico en el que hará pareja con el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, en julio próximo.

Sus rivales serán el golfista Phil Mickelson y el ícono del fútbol americano Tom Brady.