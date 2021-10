Oxígeno al deporte yucateco

Emotivo retorno, con restricciones, de la madre de todas las carreras: la Uxmal-Muna

No fue con el largo río humano de siempre, pero el sentimiento y emotividad que acompañaron a los atletas en la Carrera Uxmal-Muna fue una bocanada de oxígeno para el atletismo y para el deporte en sí, en una época que sigue siendo complicada para la vida.

“Y la volvería a correr. Llevo 40 años viniendo y estar aquí, vivo, es gratificante”, exclamó José Valentín Canto Presuel, el popular “Gemelo”, enfilado a las faldas del Castillo del Adivino, en la emblemática zona arqueológica de Uxmal. Solo la pandemia la privó, en 2020, de tomar la salida de esta prueba. Lo demás, su palmarés apunta 39 veces partiendo en esta carrera.

De eso se trató esta edición 49 de la llamada prueba reina del atletismo de medio fondo en la región: de estar, de poder decir, con deporte y en orden, que la vida sigue y hay que llevarla con actividades físicas que ayuden a la salud en épocas de pandemia.

Habrán sido 350 o 400 los que acudieron a esta cita, la de mayor cantidad de gente en este tramo desde que el Covid comenzó que azotar.

Quién la ganaría era lo de menos. Ni el orden de llegada, ni los tiempos contaron. Lo importante era dejar muestra de que correr es algo más que deporte. Enrique García y Alondra Cupul, sin embargo, honraron a los muchos que han volado sobre el asfalto para ganarla, siendo los primeros en cruzar la meta. Para hacerlo, hay que pensar y medirse, pues es un verdadero tratado de resistencia, corriendo entre la neblina de la salida de Uxmal, la zona de columpios en el camino de la sierra del Sur y el desafiante ascenso al Mirador, el mortal tramo final entrando a Muna, que está en una bajada. Un encanto por donde se le mire.

Los protocolos que hubo fueron los sanitarios. Se quedaron de lado los tradicionales. Era la única forma de poder hacerla.

Y por tanto se dieron dos salidas, para evitar congestionamientos, con la diputada Carmita González, el director del IDEY, Carlos Sáenz, los alcaldes de Santa Elena y Muna, y las infaltables mestizas que coronan las festividades.

Por fortuna se pudo abrir la zona arqueológica para que la prueba saliera a las faldas del Castillo, una oportunidad especial para un inicio que no cualquier prueba puede darse en lujo.

Se extrañó la vaquería y el jolgorio que Muna prepara año con año para terminar la carrera, pero, bien dijo don Víctor Maravé Canché, el papá de esta prueba, el próximo año será mejor. “Esperemos que sin Covid”, dijo.

“Ya se respira más. Esta es una forma sana de hacer algo por la vida”, afirmó Alondra Cupul, que sabe lo que es estar contagiada. “Con mi tos de pec, así me sentí en algunos tramos. Hace un mes tuve Covid, leve, pero no me podía perder esta carrera”.

Nadie quería. Volver a los tramos largos fue un tanque de oxígeno al deporte y a la vida, como con la lucha diaria.— Gaspar Silveira