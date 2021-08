Oxxo se une a los patrocinadores de McLaren en el Gran Premio de Bélgica

La tienda de conveniencia se convirtió en tendencia de redes sociales tras las reacciones que desató al ser patrocinado de Fórmula 1.

MÉXICO.— La tienda mexicana de conveniencia causó gran asombró al ser exhibida como patrocinadora de McLaren en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. Esta noticia se dio a conocer luego de ver el logo de OXXO en los autos del piloto italiano Daniel Ricciardo y el británico Lando Norris durante los dos entrenamientos libres.

Esta "unió" ha causado impactó, pero también esperanza, ya que se espera que el acuerdo de la tienda con McLaren sea una acercamiento que beneficie al piloto regiomontano Pato O’ Ward.

Fue a través de Twitter donde McLaren compartió un par de fotografías de la monoplaza en el Circuito de Spa-Francorchamps. De dichas imágenes destacó el logo de la reconocida marca originaria de Monterrey, al costado de los vehículos.

Lando takes to the track for FP2. #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/aoqld6HDnn