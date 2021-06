Paola Espinosa confirma bloqueo de la Conade

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La doble medallista olímpica en saltos Paola Espinosa acusó este martes 22 de junio que no fue seleccionada para ir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por castigo.

De acuerdo con la atleta, debido a que se negó a subir una carta a sus redes sociales en apoyo a las autoridades deportivas mexicanas.

🔴 #AHORA |📹“Yo me gané el lugar para ir a #Tokyo2020 , en la prueba de 3 metros sincronizados, en una prueba histórica. Nos ganamos ese lugar con mucho esfuerzo y dedicación“,🇲🇽 @PaolaEspinosaOf rompe el silencio. pic.twitter.com/zCwjNzVSKA

Paola Espinosa dijo que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por la exmedallista olímpica Ana Guevara, le pidió que subiera a su cuenta personal de redes sociales una carta.

En el mensaje se pedía la no desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), un fideicomiso que fue señalado por incentivar la corrupción.

En una rueda de prensa, la saltadora alegó que no podía subir la misiva apoyando el tema pues era algo que tenía que arreglar la Conade, aclarar los desvíos de esos recursos para los deportistas y se sepa dónde está el dinero perdido.

"Pero en realidad es algo que a mí no me consta y no podía apoyar, creo que ese fue el principal enojo", explicó.