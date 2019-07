Demanda a sus detractores

Paola Espinosa se va también contra Rómmel Pacheco

La clavadista olímpica Paola Espinosa lanzó una advertencia a sus detractores antes de viajar a los Campeonatos Mundiales de Natación que se realizarán en Corea.

Antes de viajar, la mexicana sostuvo que para terminar con la problemática decidió presentar una demanda por amenazas que ha recibido en este tiempo.

La competidora mostró ante los medios de comunicación la demanda que interpuso por daño moral.

Aunque la clavadista no señaló a alguien en particular, su grupo de abogados, que lidera Alfredo Massad, sí mencionó al también clavadista y exnovio de Paola Espinosa, el yucateco Rómmel Pacheco Marrufo, y al diputado Ernesto Vargas, presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados.

“Ustedes —medios de comunicación— saben todo lo que se ha vivido, saben cómo se está viviendo este proceso. Simplemente es el hecho de defenderme y de llegar a las últimas consecuencias. Esta demanda es hasta las últimas consecuencias y ante quien se tenga que dar”, dijo.

Paola toma esta decisión luego de que un grupo de clavadistas, entre ellos Rómmel, se inconformó por el proceso selectivo en el que se eligió al equipo que participaría en los Campeonatos Mundiales y los Juegos Panamericanos Lima 2019.

A esta situación, la cual se llevó a redes sociales, se sumó Ernesto Vargas, quien vía Twitter cuestionó el desempeño de Paola. Ese cuestionamiento fue utilizado por otros usuarios, quienes no solo debatieron con la clavadista, sino que también aprovecharon para hacerla blanco de ataques contra ella y su familia.

Rómmel contesta

Sobre la demanda, Rómmel comentó que no cree que su nombre aparezca en la lista de los involucrados: “Yo no he hecho ninguna declaración, ni he utilizado mis redes sociales para mencionarla”, dijo el yucateco, quien aplaudió que se tomen cartas en el asunto: “Me encantaría tener herramientas legales para también proceder”.

Finalmente, Rommel Pacheco reconoció que le duele su ausencia en Lima.— Notimex