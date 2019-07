Paola Espinosa y Melany Hernández obtienen pase para Tokio 2020

Gwangju.— Las mexicanas Paola Espinosa y Melany Hernández obtuvieron medalla de bronce y su pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la prueba de clavados sincronizados de trampolín de tres metros en los Campeonatos Mundiales de Natación que se disputan en esta ciudad coreana.

Las clavadistas acumularon 294.90 puntos para llevar a casa la presea de bronce, en una competencia que siempre pintó para este metal y sólo después del segundo salto estuvieron fuera del podio, al quedar cuartas en la tabla, pero en todos los demás se mantuvieron en el tercer puesto.

La presea de oro, para exhibir el dominio de China en el torneo de clavados, fue para Han Wang y Tingmao Shi, con 342.00, una puntuación que marcó mucha diferencia; en tanto que la de plata fue para las canadienses Melissa Citrini Beaulieu y Jennifer Abel, con 311.10 puntos.

Action shots from some minutes ago in the Women's 3m Synchro Springboard!

Our divers did their best and these are the results:

🥇 Tignmao Shi / Han Wang 🇨🇳

🥈 @JennAbel91 / @citrini_melissa 🇨🇦

🥉 @PaolaEspinosaOf / Melany Hernandez 🇲🇽#FINAGwangju2019 pic.twitter.com/vs57Mr5wcE