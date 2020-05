Paola no tiene que demostrar

La mexicano cree que no tiene nada de presión ahora

La mexicana Paola Espinosa, doble medallista olímpica de saltos, reconoció ayer que se prepara para los Juegos de Tokio 2020 con poca presión porque ya no necesita demostrar nada y eso le permite disfrutar más.

“Ya no tengo que demostrar nada, he hecho una carrera bonita, tengo una trayectoria reconocida por gente de otros países y quiero hacerlo porque me gusta, con la ilusión de que mi hija me vea en el podio de los Juegos Olímpicos”, aseguró.

Paola, campeona mundial de la plataforma de 10 metros en 2009, ganó medalla de bronce en saltos sincronizados de esa prueba en Pekín 2008 y mejoró a plata en Londres 2012, lo que la sitúa como una de las mejores deportistas latinoamericanas del siglo XXI.

A los 33 años la deportista llevaba un buen ritmo de preparación para Tokio 2020. Después de ganar el bronce en saltos desde el trampolín en los Mundiales del 2019 en Gwangju, Corea, había mostrado buena forma deportiva junto a su compañera Melany Hernández, pero fue sorprendida por el aplazamiento de los Juegos.

“Fue un golpe duro. Nos iba bien a Melany y a mí, seguimos entre las mejores del mundo, ganamos el Campeonato Nacional, teníamos una buena racha y esto del cambio significa replantear mi vida y mis metas”, dijo.

Aunque le costó asumir el cambio de los Olímpicos para el 2021, Paola insiste que el propósito de trabajar para una medalla se mantiene y mientras está aislada para evitar el contagio del covid-19, continúa los entrenamientos para no perder la forma deportiva y llegar mejor preparada.— EFE