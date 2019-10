Paran el Atlas Vs. Necaxa por grito homófobo

CIUDAD DE MÉXICO.- El duelo entre Atlas y Necaxa se detuvo en los minutos finales en el Estadio Jalisco, por el polémico grito de “Eeeh p…” en las tribunas.

Justo en el estadio donde surgió ese polémico grito, fue donde se estrenó el protocolo de la Liga MX para erradicar dicha exclamación. El árbitro Fernando Guerrero detuvo el juego al minuto 95 por el estruendoso grito en la casa de los Rojinegros.

En el Estadio Jalisco, en las tribunas, se presentó un acto discriminatorio y ofensivo. Se da el primer aviso.



Si tú vas a asistir este fin de semana a algún estadio, no repitas estos actos.



¡Di no a las faltas de respeto e impide que tu equipo sea afectado! — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2019

Pero 60 segundos después se repitió y no tuvo más que aplicar la primera parte del protocolo: solicitar al sonido local del inmueble que pidiera a la gente no hacerlo más. De inmediato, hubo algunos abucheos y la Barra 51 dedicó cánticos a los Rojinegros. No hubo tiempo para otro grito.

Con este gol de Quiroga, Necaxa gana 2-0 y es líder de la liga Mx!!!

“El árbitro suspende unos instantes el partido en el Estadio Jalisco, debido a que en las tribunas aparecieron actos discriminatorios y ofensivos. Recuerda decir NO a las faltas de respeto para no afectar el espectáculo. ¡Sé incluyente y tolerante! ¡Disfruta el futbol!”, se puede leer en un tuit de la Liga MX.

