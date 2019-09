Partido clave para Samayoa

El derecho de los Leones se dice consciente de la importancia del Juego 4 contra los Diablos

José Samayoa sabe que el juego que le toca lanzar hoy puede ser la clave en la serie final de la Zona Sur.

Por ello, el derecho de Hermosillo considera que deben tener él y sus compañeros concentración al máximo para tratar de ganar el cuarto partido de la batalla ante los Diablos Rojos del México.

“Se nos están dando las cosas, pero hasta no acabar con los Diablos y no acabar como campeones no podemos estar satisfechos”, dijo Samayoa, quien hoy subirá a la loma del Parque Kukulcán para enfrentarse al zurdo Patrick Johnson.

Luego de ganar los primeros dos choques de la serie, y sin saber del tercer juego, en desarrollo anoche, Samayoa señaló que los melenudos deben tener como punto importante mantener el nivel que han tenido y jugar día a día.

Restó importancia al hecho de jugar en el Kukulcán, en teoría un parque donde el pitcheo se asienta mejor y hay menos ofensiva que en la casa de los Diablos, donde Yucatán bateó ocho jonrones en dos encuentros.

“La gente tiene esa idea de que vuela más allá que acá, pero se juega igual, un bate y una pelota. Y hay que hacer adecuadas para ganar”.

Sin importar, desde luego, que los Diablos vienen con urgencia de victorias.

“Los equipos que estamos a estas alturas tienen méritos para estar”, expresó el derecho de 29 años.— G. Silveira