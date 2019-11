MÉXICO.— A pesar de los mejores esfuerzos, pedazos de pasto del tamaño de pelotas de beisbol fueron arrancados por los zapatos de los jugadores de Chiefs y Chargers que disputaron el segundo Monday Night en el Estadio Azteca.

Top notch surface you got there Estadio Azteca. Can't beat that "PlayMaster Hybrid Grass" field. pic.twitter.com/nxe8MJaGXg

Precisamente, la vergüenza internacional a la que fue expuesta la cancha del Azteca, obligó a la administración a tomar medidas que garantizaran la realización de un encuentro de la NFL.

Aquel césped híbrido por el que apostaron en el verano de 2018 fue cambiado por uno natural que durante casi seis meses fue tratado de manera diferente para prevenir algo similar.

#MNF #KCvsLAC Poor footing on the @EstadioAzteca turf tonight is actually good for player safety. Fewer traumatic knee/ankle/foot injuries.

Aunque en apariencia el emparrillado luce con las características que en la década de los 90’ cuando recibió elogios al ser considerado como uno de los mejores del mundo, durante la primera mitad del Monday Night se apreció floja.

Varios jugadores batallaron al resbalarse. Durante el medio tiempo una cuadrilla de mantenimiento atendió las zonas dañadas.

The poot footing at @EstadioAzteca helps injuries overall but makes hamstring injury more likely and harder to play thru. @cheetah likely out. https://t.co/xqC50PFmNT