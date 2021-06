Los sueños se trabajan

Patricia Núñez y Roberto Aguilar, al Panamericano

Hay historias que comienzan como un juego o esparcimiento, y al paso de los años se convierten en parte de la vida de los atletas, la proyección y el sueño, como pasa con Roberto Aguilar Briceño y Patricia Núñez Pavón.

Hoy, luego de años y años de sortear obstáculos y saltar hasta donde les es posible, viajarán a Río de Janeiro como parte de la selección mexicana de gimnasia de trampolín que tomará parte en el Campeonato Panamericano de la especialidad, que reparte boletos para diversas competencias. Cada uno con sus sueños, pero bien puestos los pies sobre la tierra.

“Y recuerdo que cuando comencé, me daba miedo brincar. Hasta que poco a poco fui perdiendo miedo y agarrando confianza. Ahora, qué mortal no hago”, cuenta Patricia, con 22 años de edad, ya con una carrera profesional concluida, en parte gracias al deporte. “Poco a poco fui consolidando mis aspiraciones y ahora, quién lo iba a decir, me voy a un Campeonato Panamericano representando a México. Yo creo que a veces la cosas por las que trabajas las alcanzas. Ahora entreno con más confianza, tengo un trabajo ya de mi especialidad profesional. Y sueño con ir a darlo todo por México”.

Patricia competirá el fin de semana próximo en la categoría senior, y con toda la intención de ser participante en el Campeonato Mundial.

Una foto de ella con Roberto cuando eran niños y comenzaban su andar, o su vuelo, muestra que en realidad esto de la gimnasia se ha convertido en un estilo de vida. También unas imágenes tomadas por el Diario en sus largas sesiones de rehabilitación hablan del duro trabajo, con pies incluso callosos.

“Cualquiera podría decir no a este tipo de sacrificios, pero después de tantos años en esta disciplina, de entrenar largas jornadas, pues es una satisfacción para mí poder pensar en que puedo ir a representar a México con todo”, señala Roberto, con 19 años y estudiante de Contaduría por la Uady.

Su meta en Río es lograr el boleto para los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, este año.

“Habrá otros competidores quizá con más experiencia, pero me he preparado a conciencia y daré lo mejor de mí por México”.

El país tiene una importante cantera en esta modalidad de la gimnasia. El entrenador nacional, José Luis Núñez García, expresa que en Yucatán se han dado pasos firmes, o saltos tan altos y perfeccionados, con experimentados como Esaul Ceballos, que no viajó a Río por enfermedad, y Luis Armando Loría Cetina, por recuperación de una operación. “Estos dos jóvenes que van tienen todo para sobresalir. Hay Copas del Mundo, Panamericanos, Centroamericanos y, claro, Juegos Olímpicos. Desde aquí en Yucatán se pueden dar grandes cosas para México”.— Gaspar Silveira Malaver