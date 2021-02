Patrick Mahomes y su prometida debutan como papás

El mariscal de campo de Kansas City y Brattany Matthews se convirtieron en padres por primera vez.

KANSAS CITY.— Patrick Mahomes y su prometida, Brittany Matthews anunciaron que ya son padres de una niña.

Matthews confirmó el nacimiento de Sterling Skye Mahomes a través de un tweet. La llegada de la bebé se produjo dos semanas después de que Mahomes y Kansas City perdieran 31-9 ante los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl.

Mahomes y Brittany habían anunciado su compromiso en septiembre, y al mes siguiente la pareja usó a sus perros como parte de una revelación de género. Patrick confirmó la noticia al tuitear que iba a ser un #GirlDad.

Para celebrar el nacimiento, Union Station en Kansas City se iluminó con luces rosas y blancas este pasado domingo por la noche.

LIVE: Union Station is welcoming Sterling Skye Mahomes with its pink and white display tonight. #ChiefsKingdom https://t.co/VkuxJeBqbC