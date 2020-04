Patriotas firman a un nuevo receptor

Foxboro, EUA.- Luego de que en días pasados fuese cortado por los Jaguares de Jacksonville, el receptor Marqise Lee continuará su carrera en Boston, tras llegar a un acuerdo con Patriotas de Nueva Inglaterra.

Dos días después de que fuese liberado por los “Jags”, debido a las constantes lesiones, los Patriots decidieron darle otra oportunidad al jugador de 28 años de edad, en un contrato por una temporada.

Reclutado en la segunda ronda del Draft de 2014, procedente de la Universidad Estatal de California, Lee batalló con las lesiones, al grado de sólo participar en 59 cotejos en seis temporadas con el equipo de Florida.

En la campaña pasada, el oriundo de Long Beach, California solo vio acción en seis partidos, en los cuales solamente hizo tres recepciones para un total de 18 yardas; mientras que por tierra solo llevó el balón en una ocasión para una yarda.

Ahora, Lee se dirige a Foxboro para reforzar a un equipo que sufrió la dura baja de su mariscal de campo estrella, Tom Brady, y de uno de los receptores principales como lo fue Phillip Dorsett, quien emigró a los Halcones Marinos de Seattle.

