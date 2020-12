Paul Aguilar abandona el nido de Las Águilas

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de tantos rumores sobre su salida y por no llegar a un acuerdo de renovación de contrato, el cual vence en diciembre, el América se despidió oficialmente de Paul Aguilar a través de sus redes sociales.

En un vídeo publicado por Las Águilas, se muestran los mejores momentos del futbolista con el club.

Aguilar llegó a Coapa en 2011 tras su paso por el Pachuca.

Con el América conquistó dos títulos de Liga MX, dos de la Concacaf Liga de Campeones y una Copa MX.

El comentarista deportivo Andrés Vaca, en su cuenta de Twitter, hizo énfasis en la sencillez del futbolista, que siempre atendió a los seguidores del América.

Hoy se va del América el único jugador que vi TODOS los días bajarse de su coche para dar autógrafos y fotos en Coapa.

No hubo un día que no lo hiciera. La mejor persona que he conocido en esta profesión. Hasta pronto a Paul Aguilar.