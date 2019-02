Pedro Caixinha sigue al frente de la Máquina azul 

Contra las “fake news”

El proyecto en Cruz Azul es sólido. Pero, los rumores de que Pedro Caixinha está en la cuerda floja causaron eco en el propio técnico, quien reventó contra las “fake news” (noticias falsas).

“En este país que aprendí a amar y trabajar, pero hay noticias que son falsas y pasan a la percepción de la gente. Para qué desconecté con la televisión, pues para no escuchar cosas que te pueden generar dudas, dejé de leer los periódicos por lo mismo, al igual que no tengo redes sociales”, reclamó el entrenador portugués. “México es el segundo país en que repercuten las ‘fake news’, no solo en lo deportivo, sino en general”.

Con un par de estadísticas de 2018 en la mano, que Caixinha consultó de StatistaCharts y Reuters, replicó sobre su continuidad.

“Hay que saber tener filtros, para que todo sea saludable. Pero hay que saber lidiar con eso, no vivir pensando lo que dicen de ti. “Sigo con convicción y determinación, está la planificación en todo momento, hasta abril la fase regular está hecha”, atizó el portugués.

Adiós a Cristante

Cinco derrotas en los últimos seis partidos del Torneo Clausura 2019 agotaron la paciencia de los dirigentes del Toluca, que ayer destituyeron al entrenador argentino Hernán Cristante.

Los Diablos Rojos fueron aplastados la víspera 4-0 por Santos, en un choque por la octava fecha del Clausura para acumular una cosecha de siete puntos.

José Luis “Güero” Real será el estratega interino de los Diablos Rojos.— EL UNIVERSAL