Pedro Sola llama "nacos" a los jugadores de Pumas

El conductor arremetió contra los futbolistas luego de que tuvo un altercado con ellos en un hotel.

MÉXICO.— Pedro Sola causó revuelo en redes sociales, luego de arremeter contra los futbolistas de Pumas. El conductor de "Ventaneando" se encuentra disfrutando de unas breves vacaciones en la ciudad de Houston, Texas en Estados Unidos, pero su descanso aparentemente se vio interrumpido tras un altercado con los universitarios.

Generaron la molestia del presentador

A través del programa de espectáculos en el que participa, se dio a conocer que el 'Tío Pedrito' como le dicen en redes sociales, recibió burlas por parte de los jugadores de los Pumas, quienes recordaron su famosa equivocación al promocionar una mayonesa.

En la emisión, su amiga Pati Chapoy contó que el altercado Pedro y los futbolistas ocurrió dentro del hotel en el que los deportistas están concentrados previo al duelo de semifinal de la Leagues Cup frente al León.

"Pedro está de vacaciones en un hotel que está en un centro comercial y cuando bajó a cenar se encontró a los jugadores de Pumas y León, pero los que le hicieron la grosería fueron los de Pumas, con todo y su uniforme de la UNAM", mencionó Daniel Bisogno.

Es momento de salir con garra y conseguir el boleto a la gran final de la @LeaguesCup 🐾🔝



⁰⏰10 pm.

🗓️15 de septiembre

📺TUDN / ESPN +#ComoDebeSer #SoyDePumas pic.twitter.com/nr2BDms76B — PUMAS (@PumasMX) September 15, 2021

"Parecían adolescentes jugando en el elevador del hotel y se los hice saber y se burlaron de mí por lo de la mayonesa, los semejantes labregones, y para peor, con los uniformes oficiales puestos", mencionó la líder de "Ventaneando" indicando que era el mensaje textualmente que 'Pedrito' le envió.

Pero la controversia se generaría luego de que Sola lanzó con fuertes comentarios en contra de los jugadores de los Pumas, a quienes llamó "nacos y maleducados".

"Ya no dije nada, cada quien se bajó en su piso, y ya, pero sí me pareció una actitud muy estúpida de los jugadores, muy nacos y maleducados, sintiéndose los reyes del mundo, jugueteando entre ellos, deteniendo la puerta del elevador como algo gracioso, sobre todo, porque había más personas. Un señor y su hijo de plano se bajaron, yo no pude porque me quedé atrás atorado”, agregó Pati.

Su compañero y amigo Daniel Bisogno aseguró que: “Toda su vida va a cargar con la mayonesa, es el de la mayonesa y ya se ch**gó", en referencia a las burlas que recibió el conductor por su error en la televisión.