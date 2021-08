Pelé cobra 10 mil dólares por hablar media hora con él a través de una videollamada

El dinero sería utilizado para una buena causa.

SAO PAULO.— Una conversación virtual de 30 minutos con 'O Rei' Pelé podría costarte diez mil dólares, sin embargo, la leyenda del fútbol asegura que vale la pena el precio.

Esta, sería la nueva fórmula que ha encontrado el astro brasileño a sus 80 años de edad, para recaudar fondos para la fundación de beneficencia que lleva su nombre.

El triple campeón del mundo se mueve como un treintañero de Silicon Valley con las nuevas tecnologías y prueba de ello es que ha decidido subastar su tiempo libre por una fortuna a través de la plataforma "Human IPO", aunque lo hace por una buena causa.

Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, se estrenará en la plataforma ofreciendo diez encuentros virtuales a un precio inicial de 10.000 dólares cada uno.

El lanzamiento público de las diez 'acciones' con derecho a una conversación con el exdelantero del Santos y Cosmos de media hora será el próximo 11 de agosto.

My friends, I’m looking forward to chatting with you on @humanipo_app. Bid now to have a meeting with me! The Proceeds will go to support The Pelé Foundation. Let's score a beautiful goal together! Visit https://t.co/WHg761Fmx4 to learn more. pic.twitter.com/TcHQiQxzAi