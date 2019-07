Pelea de Gignac y Tomás Boy llega al vestidor y las redes

El futbolista retó a golpes a Tomás Boy con señas El director técnico se enfrascó en la pelea con Gignac El pleito continuó en redes sociales ❮ ❯

El director técnico de Chivas Tomás Boy y André-Pierre Gignac de Tigres tuvieron una discusión en la cancha durante el partido que se disputó ayer correspondiente a la fecha dos del Torneo Apertura 2019.

Tras una falta en media cancha, el francés tuvo un fuerte diálogo con el árbitro central y posteriormente Tomás Boy le dijo al árbitro que “había demasiados reclamos”. Acto seguido, Gignac se enfrentó con Boy y el director técnico le respondió “Yo soy, yo soy el número uno” en referencia a que se mantiene como el máximo goleador en la historia de Tigres.

Gignac lo retó a los golpes a través de señas y el árbitro le marcó una tarjeta amarilla mientras que el director técnico fue expulsado.

El pleito no se quedó solo en la cancha, ya que el futbolista francés fue a los vestidores del Guadalajara para continuar el pleito con Tomás Boy y el comisario de la Liga MX intervino para que no se diera el encuentro.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Tomás Boy explicó que fue “víctima de una provocación” y que al principio se dirigió al árbitro porque había demasiados reclamos pero no fue en contra de ningún jugador.

“Gignac vino a reclamarme no sé que cosas, yo no me metí con él para nada, solo me enganche y no debí hacer eso”, explicó el director técnico de Chivas.

Hay cosas más importante que meter goles…esta claro que tenemos distintos valores! pic.twitter.com/LJDhLSJjPH — Gignac Andre-pierre (@10APG) July 29, 2019

Por su parte, Gignac compartió una imagen en Twitter en la que escribió “Hay cosas más importantes que meter goles… está claro que tenemos distintos valores”.

Ricardo Ferreti, director técnico de Tigres también habló sobre la pelea ante la prensa. “Lo que me parece que hay una comisión disciplinaria que debe tomar cartas en el asunto y aplicar el reglamento. Yo de mi parte, no me meto con los jugadores del otro equipo”, dijo.

