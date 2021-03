Peleador de la UFC se retira por las graves secuelas del Covid (Vídeo)

Un bombazo sacudió al mundo de la UFC, nadie esperaba que una de las grandes sensaciones de los últimos tiempos anuncie su retiro.

Se trata de Khamzat Chimaev, quien decidió abandonar su carrera con solamente 26 años en medio de una larga batalla contra el coronavirus.

Agradecimiento

"Quiero agradecer a todos por su apoyo en mi caminar en este deporte. Creo que se acabó. Sí, sé que no me gané el cinturón, pero esta no es la victoria más importante en esta vida".

"Creo que puedo molestar, pero mi corazón y mi cuerpo me lo dicen todo. Quiero agradecer a mi equipo y también a la UFC", comunicó en las redes sociales.

Inesperado anuncio

Su anunció inesperado causó la desazón de todos sus aficionados.

"Lo principal es que no sé qué es esta enfermedad, pero no se sobrevive fácilmente", argumentó Khamzat Chimaev, que en su última presentación había noqueado a Gerald Meerschaert en sólo 17 segundos.

Contagio

El peleador ruso, quien debutó el pasado mes de julio en la élite de MMA y logró una victoria por sumisión y dos por nócaut, se contagió de Covid-19 en diciembre mientras se preparaba para su pelea ante Leon Edwards.

Este enfrentamiento se realizaría en diciembre y se reprogramó inicialmente para el 20 de enero, después al 13 de marzo y ahora se aplazó una vez más.

Graves secuelas

Todo porque Chimaev arrastra graves secuelas de la enfermedad al punto que Ali Abdelaziz, su mánager, confirmó que llegaron a temer por su vida cuando estaba infectado.

“No puede soportar ni dos rondas de entrenamiento”, dijeron desde su entorno. Actualmente está en Las Vegas recibiendo atención médica cubierta por la UFC.

Repercusiones

Lo cierto es que el anuncio llegó a las altas esferas de las empresa líder de artes marciales mixtas y también se transformó en una cuestión de estado en la tierra natal de Chimaev.

Otros casos

Como informó Grupo Megamedia, en noviembre del año pasado, Miguel "Alacrán" Berchelt se enfrentaría a Óscar Valdez, por el campeonato Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, el 12 de diciembre.

Sin embargo, el pugilista cancunense, campeón Superpluma CMB, se hizo una prueba de Covid-19 y dio positivo.

En la pelea, reprogramada para el 20 de febrero pasado, a Berchelt se le vio lento y desconocido, y perdió el campeonato.

También lee: http://Berchelt, positivo a Covid-19

Con información de redes sociales e infobae.com