Pelearon en Pustunich

Canto y Guty, amigos y campeones que solo se enfrentaron en sesión de sparring

Aunque en el plano oficial no cruzaron guantes, Miguel Canto y Guty Espadas se conocieron bien… Muy bien.

Nunca se fraguó la pelea entre las dos leyendas yucatecas. En “Ring Mundial”, una de las más famosas revistas de la historia del pugilismo, uno de los apartados más seguidos era el “Soñé que peleaban…”.

Y una vez, en ese hitazo que era abrir “Ring Mundial”, apareció el “Soñé que peleaban… Miguel Canto contra Guty Espadas y el ganador era…” Según la revista, Canto se imponía por puntos. El “Maestro” era un mago en eso de dominar y extender sus peleas hasta el final, contrario a Guty.

Dos amigos

Corrieron juntos decenas de veces, en el Estadio Salvador Alvarado o en alguno de los circuitos trazados por Jesús “Cholain” Rivero, que era el mentor de Canto. Había, evidentemente, más planeación del equipo de Miguel, pues estaba más metido en planos altos.

Hoy en día, por cuestiones de salud, Canto Solís, de 73 años de edad, está ausente de toda posibilidad de platicar con él. Guty, de 66, agradece que “Miguel está con vida. Esa es una fortuna que disfrutamos: estar aquí para contarlo”.

Y entre varias anécdotas que tuvo durante los días de charla con el Diario para hablar de la coronación de Canto en Sendai en 1975, Gustavo Hernán Espadas Cruz relata, por ejemplo, que en el plano de sparring sí cruzaron guantes.

“Nos conocimos bien, éramos amigos, y nada que ocultar entre uno y otro. Cuando Miguel estaba ya por llegar a sus oportunidades titulares, don ‘Cholain’ tenía un terreno en Pustunich (perteneciente a Ticul) y allí preparó todo para que pueda entrenar Miguel sin distracciones. Armaron un ring allá y me invitaron a ir a ser parte del equipo de sparrings. Acepté con gusto porque de verdad que era un orgullo ir a ser sparring de Miguel”.

Dos o tres veces cruzaron guantes, mostrando el futuro primer monarca yucateco las dotes de boxeador que le permitieron, ser rey del Consejo Mundial de Boxeo. “Nos dábamos bien, con todo. Ese era el plan, que él se viera bien atacando y defendiendo”.

“Miguel en ese entonces ya estaba por ser campeón nacional. En aquella época ser campeón estatal valía mucho y para meterse a las listas mundiales tenías que ganar el título nacional. Pues lo ganó y se clasificó bien para ir a disputar el cetro mundial. Como grande que es”.

Con tantos años pasados, Gustavo lo recuerda bien: “Todo era muy bien estructurado, algo que llamaba la atención por la disciplina que tenían. Daba gusto poder ir a entrenar con él, a ayudarle. Y más si tomas en cuenta que, con el paso de los años, sería el más grande boxeador yucateco de todos los tiempos”.

Rivales comunes

Varios de los rivales que, en el futuro, tendrían ambos, fueron enemigos propios.

En el palmarés de Miguel aparece que antes de llegar al trono, perdió en una primera oportunidad titular ni más ni menos que ante Betulio González en 1973, y lo venció después en la Plaza de Toros de Monterrey.

Y Guty perdió la diadema de la AMB ante el “Botellita” de Zulia, en 1978.

La primera defensa que Guty realizó fue ante Jiro Takada, a quien fue a derrotar en 1977 en Japón, y Canto había batido antes a Takada en el Parque Carta Clara en 1975, en la tercera pelea titular que hizo en el año de su coronación.

A Canto lo bajó del trono Chan Hee Park y luego empataron en contiendas polémicas en 1979, marcando el final de la era gloriosa del “Maestro”. Y el mismo Park hizo morder el polvo a Guty en ese triste año para los moscas yucatecos.

Demasiadas similitudes, superadas solamente por la larguísima duración de Canto como monarca. Porque, como han reconocido expertos, eran dos peleadores de altísimo nivel, dos escuelas totalmente distintas, incluso con administraciones diferentes que pudieron hacer que se frene la posibilidad primaria de enfrentarlos.

De hecho, debemos decir que al publicar la primera parte de esta entrega en los “Domingos especiales de www.yucatan.com.mx” salieron a relucir partidarios de ambos, que dejaron sentir sus preferencias y volvieron a hacerse la pregunta que nos llevó a esta remembranza.

De por donde se le mire, era algo grande tenerles de campeones al mismo tiempo dominando la división de los moscas. Guty destaca que “en esa época eran dos organismos nada más: CMB y WBA (Asociación). Si querías llegar a ser campeón del mundo, tenías que ser verdaderamente el mejor. Tenías que pasar por ser campeón estatal, luego nacional, y si tenías méritos, llegabas a las listas mundiales. Hoy, con todo respeto, hasta si mi abuelita quiere formar un título mundial, crea un organismo y sale un campeón. Antes no era así”.

Canto barrió con todos, boxeando como lo que fue: un maestro de la esgrima, de la defensa, de contragolpear.

Guty habla de la larga lista de rivales de Miguel.

“Les ganó a todos los que había en el camino, en donde fuera necesario. Fue a Japón, a Corea, contra todos. A mí me dieron oportunidades igual y las aproveché hasta donde pude”.

Rememora esa gran época iniciada por Vicente Pool. Y luego la que crearon los campeones mundiales Canto, Guty, “Chato” Castillo, Juan Herrera y Guty Espadas.

“Antes de nosotros, los que llegamos a ser campeones estuvo Vicente Pool. No olvides al ‘Zurdo de oro’. Él era un ídolo, ídolo de verdad. Llenaba la Plaza Mérida. La gente iba a verle. Siempre lo he dicho: a mí me daba orgullo ir a la Plaza Mérida a verle. De lejos se escuchaba el grito de la afición cuando lo anunciaban”.

Pero la vida de Pool, el orgullo de Chicxulub, fue malograda por el alcohol y las malas amistades. Y es que muchos han dicho que Pool defendía mejor que Canto y pegaba más que Guty.

¿Habrá sacado cada quien algo de Pool camino a su encumbramiento?

Lo cierto es que Canto terminó como el “Maestro” que tiene su nicho en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial en Canastota, Nueva York, y Guty se proclamó como rey de la otra división, la AMB, poniendo a Yucatán en un lugar especial del boxeo.

“Es lo que cuenta, por siempre”, remata Guty.

Le insistimos a ver si cambiaba de opinión:

¿Y la pelea entre ustedes? ¿Qué hubiera pasado si se daba?

“Nos vamos a quedar con la duda por siempre. Se lo dejamos a la historia. Recuerda mejor: ‘Soñé que peleaban…’”.